شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 133 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة التونسية، عن تسجيل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 97 إصابة محلية و 19 إصابة وافدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بلغ 2543 حالة، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 63 حالة.
وفى وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية في تونس، عن الشروع في تطوير لقاح ضد فيروس كورونا، تزامنا مع عودة الارتفاع بعدد الإصابات التي تسجل أرقاما قياسية، وفقًا لما نشرته روسيا اليوم.
وقال الهاشمي الوزير مدير معهد باستور الحكومي، إن فريقا يعمل على تطوير لقاح ضد كورونا وما زال في المراحل ما قبل السريرية.
وأضاف الوزير في مؤتمر صحافي أن الفريق يملك تجربة سابقة في تطوير لقاح ضد داء الكلب باستعمال تكنولوجيا تلقيح الحمض النووي وسيستعمل التكنولوجيا نفسها.
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