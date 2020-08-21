شكرا لقرائتكم خبر عن كيف خدعت قطر مواطنيها للتبرع لدعم الإرهاب تحت ستار العمل الخيرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفيلم الوثائقى "قطر حرب النفوذ على الإسلام فى أوروبا" والذى فضح الدور التخريبي الذي تلعبه قطر والمتمثل في دعم التطرف والإرهاب، قضية استخدم النظام القطرى مؤسسات خيرية والاستعانة بها في بسط مخططاتها التدميرية، ويروى الفيلم فى الدقائق الأولى كيف نشرت أكبر مؤسسة قطرية داعمة للإرهاب، فى الدوحة صناديق داخل الامارة لتتلقى الدعم النقدى أو الإلكترونى لدعم الارهاب بحجة العمل الانسانى.

ويظهر الفيلم خداع النظام القطرى لمواطنيه الذين يرتادون المراكز التجارة، ممن يدفعون أموال زكاتهم حيث يتم خداعهم وإيمائهم بأن أموالهم سوف توجه لدعم المسلمين أو لإغاثة الفقراء فى الدول المختلفة، لكن فى حقيقة الأمر كانت الأموال تنفق على الجماعات المسلحة التى تنشر الخراب فى العالم وتنفظ مخططات أمير قطر تميم بن حمد الشيطانية.

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كما كشف الفيلم الوثائقي الـ "فرنسي _ بلجيكي" المشترك والذى عرضته قناة إكسترا نيوز، الدور التخريبي الذي تلعبه قطر والمتمثل في دعم التطرف والإرهاب، وتمويلها للإسلام المتطرف في أوروبا، والمأخوذ عن كتاب "أوراق قطر" الذي كتبه الصحفى الفرنسى "جورج مالبرونو".

وأظهر الفيلم تورط مؤسسة قطر الخيرية، في تحويلات بنكية مشبوهة، لجماعات إرهابية في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وعدد من الدول الأوروبية.





وكشف عن أنه خلال عامي 2013 و2014 تم تمويل 113 مشروعا في أوروبا بإجمالى 71 مليون يورو، وكانت لإيطاليا حصة الأسد من خلال 45 مشروعا (من سارونو إلى بياتنسا، ومن بريشيا إلى أليساندرا إلى صقلية) مقابل 22 مليون يورو، بينما حصل مركز الهدى فى روما وحده على 4 ملايين يورو.