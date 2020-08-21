شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث التجارة» يوضح عقوبة عدم توفير وسيلة دفع إلكتروني داخل المنشآت والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، العقوبة التى سيتم فرضها على المنشأة في حال عدم التزامها بتوفير وسيلة الدفع الإلكتروني.
وأكد الحسين خلال مداخلة له مع قناة “الإخبارية”، أنه في حال تعنت المنشأة عن توفير وسائل الدفع الإلكتروني فسيعتبر ذلك ضمن شبهات التستر التجاري.
وأفاد بأن الوزارة ستطبق في هذه الحالة العقوبة المتمثلة في إغلاق المنشأة والتحقق من عدم مخالفتها للوائح النظامية، مضيفا أنه سيتم التعامل مع المنشأة وفقا لأنظمة مكافحة الغش التجاري.
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