4 حـقــول فـي جــائــزة «فـتـاة الـعـرب»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اجتمعت د.رفيعة غباش رئيس مجلس أمناء جائزة عوشة بنت خليفة السويدي (فتاة العرب) مع مجموعة من الشعراء المهتمين بالشعر النبطي ضمن الاستعدادات والتحضيرات النهائية للجائزة.

تنطلق الجائزة تحت رعاية رجل الأعمال خلف أحمد الحبتور في دورتها الأولى تحت عنوان من قصيدة للشاعرة السويدي التي بدأتها ب«له قوافي كالصخر ملسا».

تأتي الجائزة ضمن أربعة حقول رئيسية؛ وهي: تكريم شخصية إماراتية أو خليجية لإسهاماتها الأدبية، وجائزة أفضل قصيدة نبطية في مجاراة إحدى قصائد عوشة، وأفضل دراسة أدبية في شعر عوشة، وجائزة أفضل إلقاء لإحدى قصائد عوشة.

أما عن شروط المسابقة وتفاصيلها، في فرع أفضل قصيدة نبطية في مجاراة إحدى قصائد عوشة، فيجب أن تحمل القصيدة المشاركة شعار الدورة، وألا تقل أبيات القصيدة عن 10 أبيات، وألا تزيد على 20 بيتاً، ويجب في جائزة أفضل دراسة أدبية في شعر عوشة، ألا تقل الدراسة عن 20 صفحة، ولا تزيد على 30، ويسمح للمرشح بتقديم دراسة واحدة فقط، على أن تكون باللغة العربية، وفي جائزة أفضل إلقاء لقصيدة من قصائد عوشة، خاصة لطلبة المدارس - من هم أقل من 18 عاماً - أن يحفظ الطالب أو الطالبة إحدى قصائد عوشة بنت خليفة السويدي، ثم تسجل صوتاً وصورة، وترسل بجودة عالية. المشاركة مفتوحة لجميع الأعمار، وعلى المشارك أن يرسل صورة الهوية الوطنية أو جواز السفر، والصورة الشخصية مع نص المشاركة. وترسل جميع المشاركات على الإيميل الآتي: [email protected] وآخر موعد لتسليم المشاركات بتاريخ 1 أكتوبر/تشرين الأول 2020. وتم تدشين موقع إلكتروني خاص بالجائزة www.oshaaward.com.