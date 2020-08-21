البرهان وديبي يبحثان تعزيز التعاون والسلام في السودان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: عماد حسن



بحث رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، أمس الخميس، مع الرئيس التشادي إدريس ديبي تعزيز العلاقات الثنائية ومسيرة السلام في السودان، إضافة إلى القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وجرت المحادثات بمدينة أم جرس التشادية.

وقالت وكالة الأنباء السودانية، إن البرهان أطلع الرئيس التشادي على سير مفاوضات السلام الجارية في جوبا واتفاق السلام الوشيك. وقدم شكر وتقدير السودان للدور التشادي في دعم عملية السلام واستضافتها للاجئين السودانيين، كما أشاد بالتنسيق والتعاون بين البلدين في المنابر الإقليمية والدولية.

من جانبه قدم الرئيس ديبي تنويراً لرئيس مجلس السيادة الانتقالي عن تطورات الأوضاع في تشاد، والاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات العامة في تشاد بداية العام القادم، وتناول الجانبان التحديات في منطقة وسط وغرب إفريقيا وإقليم الساحل.

وفي سياق متصل، انطلقت بمدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، أولى جلسات التفاوض بين وفد الحكومة السودانية برئاسة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، عضو مجلس السيادة، ووفد الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال جناح الحلو، برئاسة أمين عام عام الحركة الشعبية، عمار آمون.

وكشف رئيس فريق الوساطة، توت قلواك، أن جلسة الخميس هي إجرائية للتأكد من وجود كل الأطراف بمنبر جوبا، موضحاً توقف الجلسات السابقة حول موضوع علمانية الدولة، وسيتم مراجعة كل هذه الأمور ليتم التشاور مع الأطراف المعنية.

تجدر الإشارة إلى أن جلسات التفاوض في جوبا بعد انضمام الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، جناح الحلو، تكون قد ضمت كل حركات الكفاح المسلح في كل السودان ما عدا حركة وجيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد أحمد النور.

على صعيد آخر أغلق متظاهرون عدداً من الطرقات الرئيسية في العاصمة الخرطوم، على خلفية التوترات الأمنية الأخيرة في البلاد. وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المحتجين قاموا بإغلاق مدخل «كبري المنشية» بواسطة المتاريس والإطارات المشتعلة، فيما شهد ميدان «جاكسون» في قلب العاصمة الخرطوم تظاهرات وإشعالاً للإطارات من قبل عدد من المتظاهرين.