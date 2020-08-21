أوروبا تعيش مخاوف الموجة الثانية من «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشعر أوروبا بالقلق من تجدد انتشار فيروس كورونا بعد قفزة في أعداد الإصابات في ألمانيا، حيث سجلت أعلى حصيلة منذ نيسان/إبريل، وارتفاع غير مسبوق في فرنسا منذ أيار/مايو، وموجة جديدة في إسبانيا مع اقتراب بداية العام الدراسي.في مواجهة الأرقام المقلقة وزيادة الإصابات، يتم تشديد القيود لمواجهة تطور الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 780 ألف شخص في جميع أنحاء العالم. في الوقت نفسه، أطلق النقاش حول ضرورة جعل اللقاح المستقبلي ضد فيروس كورونا المستجد إلزامياً في أستراليا ولكن ليس في الولايات المتحدة. ولاتزال الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضرراً، إذ سجلت فيها 172 ألفاً و965 وفاة بينها 1286 حالة خلال الساعات ال24 الماضية.لكن أوروبا، التي اتخذت إجراءات صارمة لاحتواء انتشار الوباء خلال فصلي الشتاء والربيع، تشعر بالقلق أيضاً من تجدد انتشار الوباء مع اقتراب نهاية عطلة الصيف. وسجلت في ألمانيا في الساعات ال24 الماضية 1707 إصابات جديدة وعشر وفيات بالفيروس، في أعلى حصيلة منذ نيسان/إبريل، وهي الفترة التي كانت تعتبر ذروة الوباء. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 228 ألفاً و621. وتكثف السلطات تحذيراتها في مواجهة ارتفاع أعداد الإصابات المرتبطة بقسم كبير بالعديد من السياح الألمان العائدين من الخارج.وطرحت مجدداً فكرة تقليص أسبوع العمل إلى أربعة أيام في ألمانيا كحل للمحافظة على فرص العمل أثناء وبعد الأزمة غير المسبوقة التي سببها الفيروس، وهو موضوع أثار جدا الجدل لدى الشركات. وحذرت المستشارة أنجيلا ميركل من أن «تضاعف عدد الإصابات» الجديدة التي يتم رصدها يومياً «في جميع أنحاء ألمانيا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية» يشكل «تطوراً لا يجب أن يستمر ولكن على العكس يجب علينا كبحه».





حالة من عدم الاستعداد

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في إسبانيا، تضاعف عدد الوفيات الأسبوعية؛ إذ سجلت 131 وفاة في أسبوع واحد، في حين أصبحت منطقة مدريد مرة أخرى المنطقة الأكثر تضرراً كما في ذروة الوباء. كما قفز عدد الإصابات الجديدة مع تسجيل 6700 حالة خلال 24 ساعة.

وأمام هذه الموجة الجديدة قررت البلاد عودة الإغلاق للعديد من أماكن الترفيه في حال لم يتسنّ احترام مسافة آمنة من مترين، إضافة إلى تعميم وضع الكمامات إلزامياً. وتجاوزت فرنسا عتبة 3700 إصابة جديدة في أعلى وتيرة يومية منذ أيار/مايو.

ففي الجنوب، فرضت نيس، بعد تولوز، وضع الكمامة في جميع أنحاء المدينة. في الوقت نفسه، يثير اقتراب بدء العام الدراسي مخاوف المعلمين الذين يشعرون بالقلق، وفي أوكرانيا سجلت 2134 إصابة جديدة بكورونا و40 وفاة الخميس في ما وصفته السلطات بأنه «عدد قياسي»، معتبرة أن الوضع «تفاقم على ما يبدو».



أمريكا اللاتينية



في أمريكا اللاتينية، تجاوز عدد الإصابات في كولومبيا، رابع أكثر البلدان تضرراً بعد البرازيل والمكسيك والبيرو، عتبة النصف مليون. وقضى الوباء على أحلام ملايين الفتيات المراهقات اللواتي حرمن من الاحتفال بعيد ميلادهن الخامس عشر، وهو سن بلوغ سن الرشد الذي يعد الاحتفاء به تقليداً متجذراً في المنطقة.

أما في الولايات المتحدة، حيث يعترض جزء من السكان بشدة على التدابير التقييدية مثل مجرد وضع الكمامة، لن يكون اللقاح ضد كوفيد-19 إلزامياً، فيما تتسارع الأبحاث لإيجاد لقاح فعال.

قال الطبيب أنطوني فاوتشي مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية «لا يمكننا إجبار الناس أو محاولة إجبارهم على تلقي اللقاح، لم نفعل ذلك قط».