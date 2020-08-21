أكثر من نصف سكان لبنان يعيشون تحت خط الفقر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخطى عدد الفقراء في لبنان خلال العام الجاري، عتبة الخمسين في المئة على وقع انهيار اقتصادي متسارع، فاقمته تدابير الإغلاق العام مع التفشي المتزايد لفيروس كورونا المستجد، ومن ثم انفجار المرفأ الضخم.

وقالت لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا، (الإسكوا)، في تقرير «تضاعفت نسبة الفقراء من السكان لتصل إلى 55 في المئة في عام 2020، بعد أن كانت 28 في المئة عام 2019، وارتفعت نسبة الذين يعانون الفقر المدقع ثلاثة أضعاف من ثمانية إلى 23 في المئة» في الفترة ذاتها.

وأوردت اللجنة في الدراسة المعنونة «الفقر في لبنان: الصدمات المتعددة والمتداخلة»، أن انفجار المرفأ والتزايد المتسارع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد «يشلان لبنان الذي يعاني أصلاً آثار صدمات متداخلة، أنهكت اقتصاده، وتسبّبت بقفزة غير مسبوقة في معدّلات الفقر».

ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، خسر معها عشرات الآلاف وظائفهم، أو جزءاً من مداخيلهم. وتزامنت مع أزمة سيولة وفقدان الليرة نحو ثمانين في المئة من قيمتها في السوق السوداء. وتوقّفت المصارف منذ أشهر عن تزويد زبائنها بالدولار، حتى من ودائعهم، تزامناً مع انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار، في بلد يعتمد على استيراد الجزء الأكبر من احتياجاته.

وفاقمت تدابير الإغلاق العام الوضع الاقتصادي سوءاً خلال الأشهر الماضية. وتدخل البلاد، اليوم الجمعة، مرحلة إغلاق جديدة لأكثر من أسبوعين مع التفشي المتزايد لوباء «كوفيد-19». .

وتشير الدراسة إلى أن عدد الذين يعيشون على أقل من 14 دولاراً في اليوم، بات يفوق 2,7 مليون، ما «يعني عملياً تآكل الطبقة الوسطى بشكل كبير، وانخفاض نسبة ذوي الدخل المتوسط إلى أقل من أربعين في المئة من السكان».

وتقلّصت نسبة الميسورين بدورها إلى ثلث حجمها منذ العام الماضي، لتصبح خمسة في المئة خلال العام الحالي، بينما يسجّل لبنان أعلى مستويات التفاوت في توزيع الثروة في المنطقة العربية، والعالم.

ودعت الأمينة التنفيذية «للإسكوا» رولا دشتي إلى «إنشاء صندوق وطني للتضامن المجتمعي»، معتبرة أنه «ضرورة ملحة لمعالجة الأزمة الإنسانية وتقليص فجوة الفقر».

وشكّل انفجار مرفأ بيروت ضربة قاصمة في بلد يعاني أزمات متتالية، جراء ارتداداته الكبيرة على القطاعات كافة.

وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، أمس الأول الأربعاء، عن تقديرات تشير إلى أن أكثر من سبعين ألف شخص فقدوا وظائفهم جراء الانفجار، مع ما يترتب على ذلك من آثار مباشرة في حياة 12 ألف أسرة.(أ.ف.ب)