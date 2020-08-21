شكرا لقرائتكم خبر عن تأملات في رمزية الهجرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

استمع

عبداللطيف الزبيدي

ما جديد العالم الإسلامي في العام الهجري الجديد؟ سبع وخمسون دولة ليست بالشيء القليل، ولا المليار وخمسمئة مليون بالنزر اليسير. يبدو أن المقارنة منهج ساذج، وإلا فما رأيك في قائل: لو كانت موازين الحياة سليمة لكان المسلمون أنداداً للصينيين. العدد واحد، فما بال المعطيات مختلفة؟

إذا كانت الكتل التي في داخل الجماجم وظيفتها التفكير، أي صناعة الأفكار، فإن الهجرة النبوية، وهي رمز انطلاقة التاريخ الإسلامي، تمثل أعظم تجليات الفكرة، أي الفكرة كطاقة لا نهائية، تشبه تماماً الانفجار العظيم، وقد لا تعرف العلوم والعلماء كنه الانفجار العظيم إلى يوم اللقاء الأعظم. أليس عجيباً أن تكون الكلمة العليا فوق كل الكلمات في قاموس الإسلام هي التوحيد، وأن يكون الأمل الأول والأخير لدى الفيزيائيين هو «توحيد» القوى الأربع في قوة واحدة (يونيفيكيشن)؛ بحيث تنتظم قوى الكون بكاملها في معادلة واحدة تفسّر كل شيء؟ الأعجب من ذلك أن جميع علماء الفيزياء، المؤمنين والملحدين على السواء، يبحثون بطرائق شتى ووسائل متباينة، عن غاية واحدة نحو مقصود واحد. تعددت سبل الكدح، بالنسبية العامة، بالأوتار الفائقة، بفيزياء الكم، وستولد نظريات أخرى من نظريات غيرها، والعلماء يدركون أن الوصول إلى الوصال، قد يمزق أوصال الآمال، وأن المعرفة العظمى عند سدرة المنتهى، أبعد من أبعد منال، لولا بصيص أمل في بلاغة البيان الأعلى: «أكاد أخفيها» (طه 15)، الأمل في «أكاد»، وإلا فإن أكبر عتاة الملحدين من العلماء يعلم علم اليقين فحوى الآية «وما أوتيتم من العلم إلا قليلا» (الإسراء 85).

من الضروري إعادة التفكير في رمزية الهجرة التي أدت إلى انفجار توحيدي عظيم، تمثل في فكرة مجردة غير مادية، روحية صِرف، صارت طاقة لا تقف أمامها مادة، لا تثبت أمامها الإمبراطوريات العريقة العاتية بكل قواها وعدتها وعتادها. تماماً مثل الانفجار العظيم، صارت الطاقة المتوسعة مادة، فنشأت النجوم والمجرات، من الطاقة، كذلك تحولت طاقة التوحيد التي لا تستطيع المقاييس حسابها، إلى مادة، فنشأ توحيد الأقاليم والأقطار، فإذا الحضارة الإسلامية مجمع قارات، وإذا الإيمان الروحي محرك للوعي التوحيدي، ومولد حضاري للعلوم والمعارف والفنون العابرة للقارات واللغات والثقافات.

لزوم ما يلزم: النتيجة التذكيرية: الإسلام انتشر كفكرة توحيدية للإنسانية قاطبة، لكن الطاقة تقلصت شحنتها حين سحب منها أهلها الهوية الأممية.

عبد اللطيف الزبيدي