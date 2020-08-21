سوريا تمنح أراضي لروسيا لتوسيع قاعدة حميميم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منحت الحكومة السورية أراضي للحكومة الروسية؛ لتوسيع قاعدة حميميم، فيما أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون عن استئناف أعمال اللجنة الدستورية السورية الأسبوع المقبل.

فقد أظهرت وثيقة حكومية روسية أن السلطات السورية وافقت على منح روسيا المزيد من الأراضي في البر ومساحة من مياهها الإقليمية؛ لكي يتسنى لها توسيع قاعدتها العسكرية الجوية في حميميم.

ويتعلق الاتفاق، الذي وقعه ممثلون من البلدين في 21 يوليو/تموز الماضي، وأصبح سارياً في 30 يوليو، بمنطقة برية وبحرية قرب محافظة اللاذقية شمال سوريا؛ حيث توجد قاعدة حميميم الجوية التي تخضع لسيطرة روسيا.

وقالت الوثيقة: إن الأراضي ستُستخدم في إقامة «مركز علاج طبي وإعادة تأهيل» لطاقم القوات الجوية الروسية. وأضافت: إن الأراضي، التي تبلغ مساحتها 8 هكتارات في البر، ومثلها في المياه الإقليمية، ستُمنح لروسيا بصفة مؤقتة، ومن دون كُلفة.

وبدأت روسيا في ترسيخ وجودها العسكري الدائم في سوريا في عام 2017؛ بعد اتفاق مع الحكومة في دمشق.

وإلى جانب قاعدة حميميم التي تشن منها روسيا ضربات جوية؛ دعماً للرئيس بشار الأسد، تسيطر موسكو كذلك على منشأة عسكرية للبحرية الروسية في طرطوس، وهي موطئ القدم البحري الوحيد لروسيا في البحر المتوسط، وتستخدم منذ عهد الاتحاد السوفييتي.

من جهة أخرى، أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون أن اللجنة الدستورية السورية التي أُنشئت برعاية الأمم المتحدة والمُكلفة بتعديل الدستور السوري، ستجتمع في جنيف الأسبوع المقبل على الرغم من الإجراءات المتعلقة بوباء كوفيد-19.وأبلغ بيدرسون مجلس الأمن الدولي أن هذا الاجتماع سيكون الأول للجنة منذ 9 شهور؛ بسبب أزمة فيروس كورونا، والخلاف حول جدول الأعمال.

وهذا الاجتماع الثالث للجنة منذ تشكيلها في سبتمبر/أيلول من العام الماضي؛ للمساعدة في إيجاد حل سياسي للحرب السورية المستمرة منذ 9 سنوات، والتي أودت بحياة أكثر من 380 ألف شخص.

وقال بيدرسون: «أواصل تشجيع جميع أعضاء اللجنة على الحضور إلى جنيف، وهم على جاهزية للانخراط بشكل جاد في المواضيع المطروحة على أساس جدول الأعمال الذي اتفق عليه الرئيسان المشاركان، بالطبع من دون أي شروط مسبقة».وتتألف لجنة مراجعة الدستور من 150 وفداً ينقسمون بشكل متساوٍ بين حكومة الأسد والمعارضة والمجتمع المدني. أما:الهيئة المصغرة» للجنة الدستورية التي تتألف من 45 عضواً، فسوف تشارك في اجتماع الأسبوع المقبل المقرر عقده الاثنين المقبل.(وكالات)