«العويس الثقافية» تحيي ذكرى سالم الحتاوي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحيت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في دبي عبر منصتها الافتراضية ذكرى المسرحي الراحل سالم الحتاوي؛ حيث نظمت حلقة نقاشية مسرحية بعنوان «سالم الحتاوي.. من النبش في الماضي إلى الواقع»، شارك فيها كل من د. هيثم يحيى الخواجة، و ظافر جلود، و عبدالله صالح، وعمر غباش، وعبد الإله عبد القادر و حسين درويش وأدارتها الهنوف محمد رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات.

وقدم الدكتور هيثم يحيى الخواجة مداخلة عن مسرح سالم الحتاوي، تناولت جوانبه الفنية وسلطت الضوء على أبرز محطاته الكتابية، وأضاء ظافر جلود على شخصيته وتوقف عند بعض أعماله التي حققت حضوراً طيباً خلال المهرجانات المحلية أو العربية، بينما قدم الفنان عمر غباش شهادة شخصية عن الحتاوي، تناولت بعض جوانب شخصيته من خلال علاقة الصداقة التي جمعته بالمسرحي الراحل لسنوات طوال، وهو ما ذهب إليه الفنان عبدالله صالح الذي تذكر بشجن طبيعة العلاقة التي ربطته بالحتاوي.

وكان لمداخلة علي الحتاوي نجل الراحل وقعاً خاصاً كونها نابعة من حياة صادقة لمبدع عاش وسط بيئة محبة وحاضنة؛ حيث تتوالد الأفكار وتكبر الطموحات، وقد شكر نجل الحتاوي مؤسسة سلطان بن علي العويس، لتنظيمها هذه الحلقة النقاشية وكذلك شكر المساهمين في الندوة لدورهم في إغناء حياة مبدع ترك بصمة في عالم المسرح الإماراتي.

يذكر أن الحتاوي كاتب مسرحي ودراما تلفزيونية وإذاعية.

وكان عضواً في مسرح دبي الشعبي وجمعية المسرحيين واتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وشارك في أغلب دورات مهرجان أيام الشارقة المسرحية، ونال خلال مسيرته الفنية جوائز عدة، منها أفضل عمل متكامل في أيام الشارقة المسرحية عن نص «الملة» عام 1996، وأفضل نص مسرحي في المهرجان نفسه عن «أحلام مسعود» عام 1994، إضافة إلى جائزة أفضل نص مسرحي، في مهرجان المسرح الخليجي في الدورة السادسة في مسقط، عن «عرج السواحل».

وفاز بجائزة الجهد المتميّز في 1999 من جمعية المسرحيين.