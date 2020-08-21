شهيد و3 جرحى في الضفة وقصف مدفعي على غزة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استشهد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال الاسرائيلي ببلدة دير أبو مشعل قضاء رام الله الليلة قبل الماضية، فيما أصيب ثلاثة بجروح اعتقل أحدهم، وقصفت المدفعية الإسرائيلية، فجر أمس الخميس، عدة مواقع على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن الشهيد الذي لم تورد اسمه، لقي حتفه برصاص جنود الاحتلال.

وقال الجيش الاسرائيلي: إن «قواته أحبطت عملية؛ عندما رصدت خلية بالقرب من قرية دير أبو مشعل وبحوزتها مواد؛ لإشعال زجاجات حارقة وإطارات مطاطية كانت تنوي إشعالها؛ بهدف المساس بمركبات مستوطنين كانت تمر على طريق مجاور».

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في دير أبو مشعل.. فيما اعتقلت قوات الاحتلال المصاب الثالث من دون أن يتسنى معرفة وضعه الصحي.

قصفت مدفعية الاحتلال الاسرائيلي، فجر أمس الخميس، عدة مواقع على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وفي قطاع غزة، أفادت مصادر فلسطينية بأن مدفعية الاحتلال قصفت نقطة لقوات الضبط الميداني شرقي بلدة القرارة شرق خان يونس جنوب القطاع فجر أمس الخميس، بعد وقت قصير من قصف نقاط للضبط الميداني شرقي قرية جحر الديك وشرقي مخيم البريج وسط القطاع من دون الإعلان عن إصابات؛ من جرّاء القصف.

وأعلن جيش الاحتلال أنه قصف المواقع بزعم الرد على مواصلة إطلاق البالونات الخارقة.

(وام)