«الزعيم» يواجه الظفرة.. وبني ياس يلاقي الوحدة في الافتتاح



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب سلطان راشد، مشرف الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين عن شكره لمجلس أبوظبي الرياضي، على تبني الأفكار التطويرية وتشجيع المبادرات التسويقية، وتحفيز المشاريع الاستثمارية للرياضة الإماراتية بصورة عامة، وأندية العاصمة أبوظبي على وجه الخصوص.

كشف سلطان راشد عن اقامة بطولة ودية رباعية، مؤلفة من أندية بني ياس، والظفرة، والوحدة، إلى جانب العين، والتي من المقرر أن تنطلق غداً السبت،حتى الثامن والعشرين من شهر أغسطس/ آب الجاري، بمدينة العين.



وأكمل: من المقرر أن يعقد البرتغالي، بيدرو إيمانويل، المدير الفني للعين، مؤتمراً صحفياً خلال الأيام القادمة، للحديث عن برنامج الفريق الإعدادي في مرحلة استثنائية لم يعشها عالم كرة القدم من قبل، بهدف تعزيز التواصل مع جمهور النادي ووسائل الإعلام، اتساقاً مع البروتوكول المعتمد والإجراءات الاحترازية المتبعة في المؤسسات الرياضية بالدولة.

وتعليقاً على سؤال حول مقترح الدورة الودية الخاصة بالأندية المشاركة في البطولة الآسيوية، قال: الهدف من الفكرة هو التأكيد على أهمية المباريات الودية خلال مرحلة الإعداد، بغض النظر عن تحديد أسماء الأندية المشاركة، أو استحقاقاتها، لأنه في حالة عدم السماح بدخول أجواء المباريات فإن التجهيزات ستكون ناقصة بكل تأكيد، لذلك نحن حريصون على إكمال برنامج التحضير للموسم الجديد بالصورة المطلوبة، خصوصاً أن الأندية المشاركة في الآسيوية تنتظرها تحديات أكبر خلالها، وكما ذكرت من قبل أن الإعداد الجيد هو أهم إجراء احترازي لحماية اللاعبين من الإصابات خلال الموسم.



وحول لائحة البطولة، قال: تقام البطولة تحت مظلة مجلس أبوظبي الرياضي وتنطلق بداية من يوم غد السبت، وحتى 28 أغسطس/ آب الجاري، بمشاركة أندية بني ياس، الظفرة، الوحدة والعين مستضيف البطولة، وتقام المباريات على ملعبي استاد هزاع بن زايد، واستاد طحنون بن محمد. وأكمل: يستهل «الزعيم» مشواره في الدورة الودية بمواجهة الظفرة على استاد هزاع بن زايد، مساء يوم غد السبت، في حين يلتقي في اليو منفسه على استاد طحنون بن محمد بالقطارة، فريقي الوحدة وبني ياس، وفي يوم الثلاثاء المقبل 25 أغسطس، يستضيف العين فريق نادي بني ياس على ملعب طحنون بن محمد بالقطارة، في حين يواجه الوحدة فريق الظفرة على استاد هزاع بن زايد، وتختتم البطولة مساء يوم الجمعة المقبل، 28 أغسطس بمباراتي العين والوحدة، وبني ياس والظفرة.

وزاد: من المقرر أن تقام البطولة على طريقة الدوري من دور واحد، ومن دون احتساب للنقاط، كما تقرر أيضاً أن تكون التبديلات مفتوحة في جميع المباريات حتى تتمكن الفرق من الخروج بأفضل المكاسب المرجوة من تنظيم الودية، وشددت اللجنة المنظمة للبطولة على أهمية الالتزام ببروتوكول المباريات المعتمد من اتحاد الكرة والذي تم تعميمه على جميع المؤسسات والأندية الرياضية في ما يتعلق بإقامة المباريات، واتباع أفضل الممارسات الخاصة بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من الإصابة بفيروس «كرونا».