المعارض الروسي نافالني في غيبوبة بعد تعرضه لتسمم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخل المعارض الروسي، أليكسي نافالني، في غيبوبة بمستشفى في سيبيريا، أمس الخميس، بعدما احتسى كوباً من الشاي يعتقد أن سماً دُس فيه، وفيما يحاول الأطباء إنقاذ حياته، أكد الكرملين أنه يتمنى «الشفاء العاجل» للمعارض البارز.

وقالت المتحدثة كيرا يارميش، على مواقع التواصل الاجتماعي، إن نافالني، (44 عاماً)، يرقد في العناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي، موضحة أنه بدأ يشعر بإعياء لدى عودته إلى موسكو من تومسك في سيبيريا بالطائرة، صباح أمس الأول الأربعاء.

وأضافت: «نظن أن أليكسي تعرض للتسمم بشيء ما وضع في الشاي. هذا هو الشيء الوحيد الذي شربه هذا الصباح. يقول الأطباء إن السم تم امتصاصه بشكل أسرع من خلال السائل الساخن. أليكسي الآن فاقد الوعي»، ولم تذكر من تعتقد أنه وراء تسميم نافالني المعارض البارز للرئيس فيلاديمير بوتين، لكنها قالت إن الشرطة استُدعيت إلى المستشفى.

وقالت يارميش إن نافالني احتسى الشاي في مقهى بمطار تومسك قبل ركوب الطائرة. ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن أصحاب المقهى قولهم، إنهم يفحصون كاميرات المراقبة.

وهبطت طائرة نافالني في وقت لاحق اضطرارياً في أومسك حتى يتسنى نقله بسرعة إلى المستشفى. وأظهرت لقطات نشرها أحد الركاب على مواقع التواصل مسعفين ينقلون نافالني في سيارة إسعاف وهو بلا حراك.

ومع ذلك، قال أحد الأطباء هناك إنه ليس من المؤكد أنه تعرض للتسمم.

وقال الكرملين، أمس الخميس، إنه علم بالوعكة الصحية التي تعرض نافالني، وتمنى له الشفاء العاجل، لكنه قال إنه لا يوجد دليل حتى الآن يدعم الادعاءات بأنه تسمم.

(وكالات)