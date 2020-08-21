شكرا لقرائتكم خبر عن 19 إصابة بفيروس كورونا فى موريتانيا والإجمالى يصل 6848 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل تسعة عشر إصابة مؤكدة بفيروس كورنا المستجد ليصل اجمالي الاصابات في البلاد الى 6848 اصابة مؤكدة.

واكد بيان للوزارة بثتها الاذاعة الموريتانية انه وبعد اجراء 256 فحصا تم تسجيل 19 اصابة مؤكدة بالفيروس وتسجيل 29 حالة شفاء، ليصل اجمالي حالات التعافي الى 6123 شخصا والوفيات 158 حالة.

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وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت الإذاعة الرسمية الموريتانية، عن بيان لوزارة الصحة ، أنه وبعد إجراء 412 فحصًا تم تسجيل 40 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف البيان أن العدد الإجمالى للإصابات بلغ 6829 مصابًا شفى منهم 6094 وتوفى 158 منهم ويواصل 571 منهم علاجهم فى المشافي.