شكرا لقرائتكم خبر عن وثائقى "قطر حرب النفوذ على الإسلام بأوروبا".. يكشف كيف أصبحت الدوحة عدو العرب الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز الفيلم الفيلم الوثائقي الفرنسي الذي عرضته قناة إكسترا نيوز، بعنوان "قطر حرب النفوذ على الإسلام فى أوروبا" 3 أسباب تجعل من قطر العدو الأول للعرب. وأوضح الفيلم، أن الدوحة تتعمد عبر قناة الجزيرة التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، لا سيما الخليجية من أجل زعزعة أمنها واستقرارها.

وأضاف الفيلم الوثائقي، أن قطر تلعب على وتر إشعال الفتن والثورات فى الدول العربية، وأخيرا دعم وتمويل المنظمات الإرهابية المتطرفة كما هو الحال في مصر عندما دعمت جماعة الإخوان الإرهابية.

كما عرض الفيلم محاولات الإخوان المسلمين واستثمارهم وتمويلهم في مشروعات لنشر فكرهم والكتب الخاصة بالرموز الإخوانية على مدار التاريخ، حيث أظهر الفيلم إحدى السيدات التي تعيش في أوروبا وحصلت على تمويلاً قطرياً لإنشاء متحفاً ومكتبة تضم كافة الكتب الخاصة بالإخوان المسلمين ورموزهم كسيد قطب ويوسف القرضاوي وغيرهما.

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كانت صحيفة ليبراسون الفرنسية، قالت في تقرير لها بعنوان (وثائقي عن قطر.. هذا الممول الجديد للإسلام المتطرف الأوروبي)، إن الفيلم يكشف الطموحات الخبيثة للإمارة الغنية في أوروبا.

وأضافت: "كما يكشف هذا الفيلم كيف قامت الإمارة، على مدى السنوات العشر الماضية، بدعم المشاريع التي تقوم بها جمعيات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين".































