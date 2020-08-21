شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تسجل 1325 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم ، تسجيل 1325 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 47638 حالة في المغرب منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي. وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، بلغ 1644767 منذ بداية انتشار الفيروس فى المغرب، وأضاف البيان أنه تم تسجيل 32 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 775 حالة، كما تم تسجيل 1230 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافى إلى 32806 حالة.

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