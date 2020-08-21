كورونا..تونس تسجل 116 إصابة و3 وفيات جديدة

تونس/ يسرى ونّاس/الخليج 365
سجلت تونس، الخميس، 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) منها 97 حالة محلية و19 حالة وافدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2.543 في البلاد.
كما ارتفعت حالات الوفاة بالفيروس إلى 63 بعد تسجيل 3 وفيات.
وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها، أن من إجمالي الإصابات؛ 63 وفاة، و1.397 حالة تعاف.
وأفادت الصحة أ، 1083 حالة لا تزال حاملة للفيروس تتلقى الرعاية اللازمة.
وبحسب بيان الوزارة فإنه منذ فتح الحدود في 27 يونيو/حزيران الماضي، تم تسجيل 1342 إصابة بالفيروس منها 466 حالة وافدة و874 محلية، و13 وفاة، كما بلغ إجمالي نزلاء المستشفيات 309.
و أضاف البيان أنه يمكث حاليا 36 مريضا في المستشفيات من بينهم 6 مرضى بالعناية المركزة.
وعالميا، أصاب كورونا، حتى مساء الخميس، نحو 22 مليونا و791 ألف شخص، توفي منهم أكثر من 795 ألفا، وتعافى قرابة 15 مليونا و435 ألفا، بحسب موقع "worldmeter" المختص بإحصاء ضحايا الفيروس.
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