العاهل المغربي: دعم "كورونا" لن يدوم إلى ما لا نهاية

الرباط / تاج الدين العبدلاوي / الخليج 365

قال العاهل المغربي الملك محمد السادس، إن الدعم المقدم للعديد من الأسر المتضررة في ظل جائحة كورونا وفقدت مصدر رزقها "لا يمكن أن يدوم إلى ما لا نهاية"، مشددا على أن الدولة أعطت "أكثر مما لديها من وسائل وإمكانات".

جاء ذلك في خطاب ألقاه الملك محمد السادس، الخميس، بمناسبة الذكرى السابعة والستين لثورة الملك والشعب.

وأضاف أنه مع تخفيف الحجر الصحي، تم اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية، "قصد الحفاظ على سلامة المواطنين، والحد من انتشار الوباء، إلا أننا تفاجأنا بتزايد عدد الإصابات".

وأوضح أنه منذ رفع الحجر الصحي، "تضاعف أكثر من 3 مرات أعداد الإصابات المؤكدة، والحالات الخطيرة، والوفيات، في وقت وجيز، مقارنة بفترة الحجر".

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واستطرد الملك محمد السادس، أن معدل الإصابات بكورونا ضمن العاملين في القطاع الطبي، ارتفع من إصابة واحدة كل يوم، خلال فترة الحجر الصحي، ليصل مؤخرا، إلى عشر.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1.325 إصابة بفيروس كورونا، بينها 32 وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 47.638، والوفيات إلى 775.

وتابع العاهل المغربي أن "تدهور الوضع الصحي، الذي وصلنا إليه اليوم مؤسف، ولا يبعث على التفاؤل، ومن يقول لك، شعبي العزيز، غير هذه الحقيقة، فهو كاذب".

وأشار إلى أنه إذا استمرت هذه الأعداد في "الارتفاع، فإن اللجنة العلمية المختصة بوباء كوفيد-19 (كورونا)، قد توصي بإعادة الحجر الصحي، بل وزيادة تشديده".

وعالميا، تجاوز عدد مصابي كورونا، حتى مساء الخميس، 22 مليونا و787 ألفا، توفي منهم أكثر من 795 ألفا، وتعافى ما يزيد على 15 مليونا و410 آلاف، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.