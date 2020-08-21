السلطات السودانية تفرج عن نائب سابق للبشير

عادل عبد الرحيم / الخليج 365

أفرجت السلطات السودانية، الخميس، عن حسبو محمد عبد الرحمن، النائب الأسبق للرئيس المعزول عمر البشير.

جاء ذلك بحسب ما كشف مصدر مقرب من عبد الرحمن، للأناضول، طالبا عدم ذكر اسمه.

وقال المصدر، إن "السلطات أطلقت بالفعل سراح عبد الرحمن"، دون تفاصيل أخرى.

وفي 23 أبريل/ نيسان 2019، أوقفت السلطات عبد الرحمن الذي شغل منصب نائب البشير بين 2013 و2017.

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وكان قد تولى مناصب في عهد البشير (1989 - 2019)، منها وزير ديوان الحكم المحلي، ومفوض العون الإنساني.

وأوقفت السلطات 23 من رموز نظام البشير، و32 ضابطا ومدنيا بتهمة محاولة الانقلاب على المجلس العسكري.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، البشير من الرئاسة تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.

ويعيش السودان فترة انتقالية بدأت في 21 أغسطس/ آب 2019، وتستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.