التحالف العربي يعلن اعتراض صاروخ باليستي جنوبي السعودية

اليمن/ الخليج 365

أعلن التحالف العربي، مساء الخميس، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون من اليمن باتجاه مدينة نجران جنوبي السعودية.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم التحالف تركي المالكي، نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقال المالكي: "تمكنت قوات التحالف من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، بطريقة متعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة نجران".

ولم يتطرق المالكي إلى تفاصيل أخرى، كما لم يصدر على الفور تعليق من الحوثيين حول ذلك حتى الساعة (22.00 ت.غ).

وفي وقت سابق الخميس، أعلن المتحدث باسم التحالف في بيان، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون من العاصمة صنعاء، باتجاه الأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية للسعودية.

Advertisements

وبشكل متكرر يطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، خلفت بعضها خسائر بشرية ومادية.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.

ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة، حيث بات 80 بالمئة من اليمنيين بحاجة لمساعدات إنسانية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.