جزء من العدالة .. ففاز الملكي

‬• يستحيل أن يهزم الأهلي إذا حضر جزء من العدالة، وهو ماحدث في مباراة الملكي مع الهلال، انتصر سفير الوطن بتكتيك مدربه، وتنفيذ لاعبيه، رغم النقص، ورغم التحكيم، والفار، مبارك ياملوك.

‬• لم يعرف الوسط الرياضي أين ذهبت الأموال التي جمعت، من ادعم ناديك، هل كانت تدخل في حساب النادي، أو إلى جهة أخرى، ومن ثم تحول إلى حسابات الأندية، ولم يتحدث أي مسؤول – على حد علمي – ليؤكد أو ينفي التحويل من عدمه.

‬• دفنت قضايا تولى التحقيق فيها جهات أمنية، أو قضائية، أو حتى الاتحاد السعودي لكرة القدم، منها قضية الدكتور عبدالله البرقان رئيس لجنة الاحتراف، غاب الرجل عن المشهد الرياضي بفضيحة، لم يعرف الوسط الرياضي نتيجتها.

‬• سكت الوسط الرياضي عن براءة الدكتور عبداللطيف بخاري في التهمة الموجهة له من الاتحاد السعودي لكرة القدم – وربما فريق الهلال – ولم يسلط عليها الأضواء كما حدث بعد تغريدته الشهيرة، ومادام نال البراءة فهذا يعني صدق تغريدته، هكذا يفهم المشجع البسيط.

‬• ماذا بقي؟

بقي القول:

تعتبر استقالة الامير منصور من الاشراف على كرة القدم خطوة أولى في تصحيح الأوضاع الأهلاوية، ليس قصورًا في الامير منصور بقدر ماهو اختياره للمكان المناسب له داعم للكيان، وكفى الله سموه من المتنفعين، والمطبلين، والمهرطقين، ولعل سموه اكتشفهم، وعرف أهدافهم، شكرًا سمو الأمير نواف على جهودك، ارسل حكيمًا .. وأنت الحكيم، ومبارك فهد عيد.

‬• ترنيمتي:

معك بااهلي يحلو السمر

فوزك يااهلي هو ضي القمر

مهما غيوبك في رحلة سفر

جمهورك معاك في ليل السهر

@muh__aljarallah