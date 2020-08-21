شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحرس الوطني يوجه بإطلاق مبادرة «همّتك» للاستفادة من خبرات منسوبي الوزارة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني بإطلاق مبادرة “همّتك” ضمن برنامج تطوير وزارة الحرس الوطني, التي تهدف إلى تكوين قاعدة بيانات تضم عدداً من أسماء منسوبي الوزارة من ذوي الخبرات لإشراكهم وإتاحة الفرصة لهم للعمل والممارسة مع استشاريين وخبراء من مختلف دول العالم.

Advertisements

ويأتي ذلك في إطار الاستفادة من خبرات منسوبي وزارة الحرس الوطني وتعزيز مساهماتهم لتكون ضمن إطار مؤسسي، للمساعدة في تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات المستقبلية بالتعاون مع الخبرات الفنية والتقنية والإدارية المتراكمة داخل منظومة الوزارة.

وتتكون مبادرة “همّتك” من مسارين رئيسين: المسار الأول (ذوو الاختصاص) ويهدف إلى الاستفادة من منسوبي وزارة الحرس الوطني والشؤون الصحية للاستنارة بخبراتهم كمستشارين ومتخصصين ،غير متفرغين، في مسيرة مشاريع تطوير وزارة الحرس الوطني التي تتقاطع مع خبراتهم ومهاراتهم.

ويهدف المسار الثاني (أعضاء فرق العمل) إلى إشراك منسوبي وزارة الحرس الوطني والشؤون الصحية كأعضاء في فرق عمل مشاريع برنامج التطوير بناءً على خبراتهم ومهاراتهم، وسيتم إلحاق الأعضاء للاستعانة بهم في مشاريع التطوير لفترات محددة ليتسنى لهم الحصول على تدريب على رأس العمل، لتطوير مهاراتهم في شتى المجالات.