"أنصار الله": 40 غارة جوية للتحالف على 5 محافظات

القاهرة - سبوتنيك. وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، إن طيران التحالف العربي نفذ 21 غارة على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، توزعت بـ 15 غارة على مديرية صرواح غربي مأرب، و6 غارات أخرى على مديرية مجزر شمال غربي مأرب.

وأضافت أن التحالف شن 13 غارة جوية على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، تركزت 11 غارة منها على مديرية خب والشعف، فيما استهدفت غارتان مديرية الحزم مركز المحافظة.

وتعرضت محافظة حجة شمال غربي اليمن، إلى غارتين جويتين على مديرية حرض شمال غربي حجة، في حين شهدت محافظة صعدة الحدودية مع السعودية غارتين أخريين على مديرية الظاهر جنوب غربي صعدة، وبالتزامن استهدفت غارتان مماثلتين مديرية ناطع في محافظة البيضاء وسط اليمن، حسب "المسيرة".