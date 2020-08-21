شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف دعم الشرعية يعلن اعتراض مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثى نحو نجران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تحالف دعم الشرعية، اعتراض مسيّرة مفخخة وصاروخ باليستي أطلقتهما ميليشيا الحوثي نحو نجران. وكان وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبدالرقيب فتح قال: إنّ 70%من العمليات الإغاثية في اليمن تحمّلت مسؤوليتها الجهات الإغاثية في دول تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعوديه بصورة مباشرة أوغير مباشرة.

وثمّن الوزير اليمني الجهود الإنسانية الكبيرة التي تقوم بها الهيئات الإغاثية المانحة في المملكة العربية السعودية ممثّلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وجميع الهيئات الإغاثية في دول تحالف دعم الشرعية ممثلة بمكتب تنسيق المساعدات الإنسانية الخليجية المقدمة لليمن في إغاثة وتنمية الشعب اليمني في المحافظات كافة.