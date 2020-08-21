شكرا لقرائتكم خبر عن قتيل وجرحى باشتباكات مسلح بين حركة أمل وحزب الله جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر لبناني، سقوط قتيل وعدد من الجرحى بإشكال مسلح بين حركة أمل وحزب الله جنوب لبنان، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل. من ناحية أخرى كان مستشار وزير الصحة العامة في لبنان، رضا الموسوي، أعلن ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 182 ضحية، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6000 جريح.

وأضاف الموسوي - وفقًا لما نشرته الإمارات 24- أن المساعدات الطبية التي وصلت إلى لبنان بعد الانفجار غير كافية.

وقال الموسوي إن "المساعدات الطبية التي وصلت إلى لبنان بعد الانفجار غير كافية، وتحتاج وزارة الصحة العامة للمزيد من المساعدات، بسبب حجم الانفجار الهائل، وبسبب تضرر العديد من المستشفيات في العاصمة وتوقف 4 منها عن العمل نهائياً".