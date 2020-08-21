شكرا لقرائتكم خبر عن سماع دوى انفجار بمحيط مطار مهر أباد بطهران وسيارات الإسعاف تتوجه لمكان الحادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن تقارير أولية أشارت إلى أن سيارات إسعاف تتجه لمطار مهر أباد فى طهران بعد سماع دوى انفجار.

وكان وزير الخارجية الإيرانى، محمد جواد ظريف ، حذر في رسالة إلى الأمم المتحدة من الضغوط الأميركية لتفعيل العودة إلى كل العقوبات على طهران، وسبق أن أكد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، على أنه من المتوقع أن تطبق الولايات المتحدة آلية تتيح العودة لفرض جميع العقوبات الأمريكية على إيران قريبا، بعد أن رفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة محاولة واشنطن تمديد حظر الأسلحة على إيران ، ولإعادة فرض العقوبات، ستقدم الولايات المتحدة شكوى إلى مجلس الأمن الدولى المؤلف من 15 دولة حول عدم امتثال إيران للاتفاق النووي، رغم انسحاب واشنطن منه فى 2018.