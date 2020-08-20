شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طول غياب..«بلاكبيري» تعود بهاتف للجيل الخامس مزود بلوحة مفاتيح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

وعدت شركة “أونوورد موبيليتي” الأمريكية الناشئة بإطلاق هاتف ذكي من الجيل الخامس مزوّد بلوحة مفاتيح من شركة “بلاكبيري”، في عودة غير مفاجئة للأخيرة إلى السوق، بعدما تراجع إقبال المستهلكين على منتجاتها تدريجياً في الأعوام الماضية، وكانت تبدو في طريقها إلى الاختفاء.

ويتوقع أن يطرح الهاتف الذكي الجديد في أمريكا الشمالية وأوروبا في النصف الأول من 2021، وسيكون مصمماً ليعمل بتقنية الجيل الخامس البالغة السرعة الآخذة في الانتشار عالمياً.

وكانت المجموعة الكندية باعت رخصة هاتف ذكي لشركة “تي سي إل” الصينية في 2016، لكنّ الشركتين أعلنتا في فبراير الماضي، التوقف عن إنتاج هذا الهاتف، على أن يتوقف بيعه في 31 أغسطس الجاري.

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وكانت هواتف “بلاكبيري” مطلوبة جداً من الشركات في العقد الأول من القرن، لسهولة الإطلاع على الرسائل الإلكترونية بواسطتها.

لكنّ بروز هواتف “آي فون” من “أبل” في 2007 أدى إلى تراجع مبيعات بلاكبيري التي تواجه منذ 2012 ، تآكلاً مستمراً لمبيعاتها، إذ تراجعت حصتها من السوق إلى أقل من 1%.

ورأى رئيس “أونوورد موبيليتي” بيتر فرانكلين أن بلاكبيري تشكّل “فرصة” ممتازة لشركته لما عرف عن هذه الهواتف الذكية من “حماية للاتصالات وللحياة الخاصة والبيانات”.

وستتولى تصنيع الهاتف الجديد شركة “إف آي إتش موبايل” لفوكسكون”. وسيعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد من جوجل.