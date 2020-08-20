نفذها "فيلق القدس"... إيران تعلن نجاح عملية أمنية حررت فيها 3 مختطفين من قراصنة صوماليين

وبحسب وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، فقد أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، اليوم الخميس نجاح عملية تحرير ثلاث إيرانيين من يد "قراصنة البحر الصوماليين".

وبحسب التقرير الذي نشرته العلاقات العامة في وزارة الأمن الإيرانية، اليوم الخميس، استطاعت القوى الأمنية الإيرانية تحرير ثلاثة مواطنين كانوا أسرى لدى قراصنة البحر الصومالي منذ عام 2015.

وبحسب الوكالة فقد تم تحرير المواطنين الثلاثة بكوادر تابعة لوزارة الأمن الإيرانية وبالتعاون مع وزارة الخارجية بالإضافة إلى قوة من "القدس" التابعة للحرس الثوري الإيراني.

ونوهت الوكالة إلى أن المواطنين الثلاثة المحررين هم من محافظة البلوج (سيستان وبلوجستان) الواقعة جنوب شرقي إيران.