وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "ارنا"، أشار عبداللهيان إلى أن الإمارات تتجاوز بلا حكمة "الخطوط الحمراء" للأمن الجماعي لمنطقة الخليج.
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وحول أي أحداث مستقبلية يمكن أن تقع في منطقة الخليج، نوه عبداللهيان إلى أنه "منذ اليوم لو وقع أي حدث في منطقة الخليج الفارسي للصهاينة يد فيه بصورة خفية أو علنية فإن تداعياته الحاسمة والجسيمة ستكون فضلا عن الصهاينة، على عاتق أبوظبي أيضا".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد يوم الخميس 13 أغسطس/آب الجاري، التوصل لاتفاق تاريخي للسلام بين الإمارات وإسرائيل لتصبح أول دولة خليجية تطبع العلاقات مع الدولة العبرية والدولة العربية الثالثة بعد الأردن ومصر.
وأعلن ترامب تفاصيل الاتفاق في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، قبل أن يخرج بمؤتمر صحفي، قال فيه: "قبل بضع لحظات تحدثت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وتوصلنا إلى اتفاق سلام تاريخي، اعتقد الكثيرون أنه مستحيل".
كانت هذه تفاصيل خبر "أي حدث في الخيلج يقع على عاتق أبو ظبي"... إيران تتحدث عن "خطوط حمراء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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