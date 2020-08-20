الكويت تحدد موعد إلغاء حظر التجول في جميع المدن

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، قال الناطق باسم الحكومة في بيان: "سعيًا من مجلس الوزراء للحد من انتشار عدوى كورونا وفق التدابير، تقرر الإبقاء على حظر إقامة الحفلات بما فيها الأعراس وغيرها، سواء في الأماكن العامة أو الخاصة".

وأشار إلى أن مجلس الوزراء قرر أيضًا حظر إقامة الولائم وحفلات الاستقبال وغيرها لغير أفراد العائلة، فضلًا عن حظر الاستقبالات والتجمعات في الديوانيات العامة والخاصة، أو إقامة مراسم العزاء.

ويأتي ذلك بعد أسبوع من إعلان الحكومة الكويتية، الإبقاء على حظر التجول الجزئي المفروض على جميع مناطق البلاد، بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

Advertisements

​وبدأت الكويت منذ 21 مارس/ آذار فرض حظر تجول جزئي في البلاد بداية من الساعة الخامسة مساء وحتى الرابعة صباحا يوميا.

قال وزير الداخلية الكويتي، أنس الصالح، إن مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه الاستثنائي في هذا التاريخ، فرض حظر تجول في كافة أرجاء البلاد اعتبار من اليوم التالي.

وأوضح الصالح وقتها أن القرار جاء بسبب بعض مظاهر عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.