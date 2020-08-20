شكرا لقرائتكم خبر عن الوزراء الكويتى يعتمد دليل الإرشادات الصحية بعد إلغاء حظر التجول وفتح البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد مجلس الوزراء الكويتى دليل الإرشادات الصحية الخاصة بإعادة فتح المرحلة الخامسة من خطة العودة تدريجياً إلى الحياة الطبيعية، مع تعميم الدليل إلى الجهات الحكومية، كل ضمن اختصاصها وإشرافها، و قرر الدليل أن الأنشطة المسموح بها في المرحلة الخامسة هي جميع أنشطة المراحل الأولى والثانية والثالثة وجميع أنشطة المرحلة الرابعة، إضافة إلى أماكن العمل في الجهات الحكومية والقطاع الخاص (أكثر من %50)، المناسبات والتجمعات العائلية والاجتماعية، حفلات الزفاف والتخرج والمناسبات بكل أنواعها، الأندية الرياضية والصحية، الفعاليات والمؤتمرات والمعارض الثقافية والدورات التدريبية، محال العناية الشخصية (الصالونات والحلاقة والمنتجعات الصحية)، الملاعب والساحات الرياضية العامة والخاصة، دور السينما والمسارح.

يسمح بالعودة إلى مقار العمل في الجهات الحكومية والقطاع الخاص بنسبة أكثر من %50 من العاملين في المقر وفق الاشتراطات الصحية المعلن عنها في المراحل السابقة. القبس التي حصلت على الدليل، تنشر تفاصيله فى التالى:

دور السينما والمسارح

الالتزام بالاشتراطات الصحية العامة

- اشتراطات التباعد الجسدى.

- طرق الحماية الشخصية.

الحفاظ على إجراءات النظافة والتعقيم الدوري.

توزيع مواعيد العمل.

التقيد بالتوصيات العامة لنقل البضائع: -

ألا يتم الاختلاط والتقارب بين الناقل والمستلم.

- تعقيم أسطح البضائع ووسائل النقل.

تشجيع الدفع الإلكتروني.

- فحص درجة حرارة الموظفين والحضور وعدم السماح لمن لديه حرارة أعلى من 37.5 درجة بالدخول.

- يجب على الموظفين ذوي التعامل المباشر مع العملاء والحضور ارتداء الكمامات أو معدات حماية شخصية مناسبة أخرى طوال الوقت.

- يجب وضع اللافتات والتعليمات حول استخدام الكمامات والتباعد الاجتماعي والقيود على السعة عند المدخل وفي مكان واضح لتجنب التجمعات داخل البهو.

- تنظيم طابور شباك بيع التذاكر/ الأطعمة والمشروبات وفق اشتراطات التباعد الجسدي.

- تشجيع الشراء المسبق للتذاكر والأغذية عن طريق الإنترنت للحد من التزاحم.

- توزيع وتخصيص مقاعد صالات العرض لتتماشى مع سعة المكان بحسب اشتراطات التباعد الجسدي وفق الاشتراطات الصحية.

- ترك الأبواب مفتوحة قبل الدخول وبعد الخروج لتسهيل عملية السير ومنع لمس الأبواب من قبل الرواد.

- الحرص على توفير المعقمات بجانب شاشات الخدمات الذاتية لبيع التذاكر التى تعمل باللمس.

منع توزيع المطبوعات الترويجية.

تعقيم المكان بشكل دوري خلال اليوم، مع زيادة الحرص على الأسطح المستخدمة باستمرار، مثل مقابض الأبواب والطاولات والمقاعد والمصاعد ودورات المياه العامة وغيرها. المناسبات والتجمعات العائلية والاجتماعية

الالتزام بالاشتراطات الصحية العامة

الحفاظ على إجراءات النظافة والتعقيم الدوري.

التقيد بالتوصيات العامة لنقل البضائع.

ألا يتم الاختلاط والتقارب بين الناقل والمتسلم.

تعقيم أسطح البضائع ووسائل النقل.

تشجيع الدفع الإلكتروني.

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فحص درجة حرارة الحضور وعدم السماح لمن لديه حرارة أعلى من 37.5 درجة بالدخول.

عدم حضور المناسبة لمن تظهر عليهم أعراض المرض.

في حال ظهور حالات الاشتباه بالمرض يجب عزل المشتبه بهم في منطقة مخصصة قريبة من المدخل حتى يتم نقلهم إلى المستشفى.

ينصح وبشدة تقليل عدد مرات حضور التجمعات والزيارات المعتادة، منعاً لكثرة التجمعات وتقليلا لاحتمالية الإصابة والمخالطة.

تحديد عدد الحضور حسب سعة المكان والحفاظ على المسافات بينهم بما يتماشى مع التباعد الجسدي.

الحرص على تقديم الطعام والشراب في أوان ورقية.

الاستمرار في تجنب الزيارات الاجتماعية غير الضرورية.

الحرص على تقليل فترات الزيارة وعدد الزوار مع مراعاة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة حفاظاً على سلامتهم.

بالنسبة للتجمعات في المراكز الترفيهية يجب توفير معقمات اليدين عند الدخول والخروج وبالقرب من المصاعد وعند دورات المياه.

تعقيم المرافق بشكل دوري خلال اليوم، مع زيادة الحصر على الأسطح المستخدمة باستمرار مثل مقابض الأبواب والطاولات والمقاعد والمصاعد ودورات المياه العامة وغيرها. حفلات الزفاف والتخرج والمناسبات بكل أنواعها

الالتزام بالاشتراطات الصحية العامة.

تشجيع العمل عن بعد.

الحفاظ على إجراءات النظافة والتعقيم الدوري.

توزيع مواعيد العمل.

التقيد بالتوصيات العامة لنقل البضائع:

ألا يتم الاختلاط والتقارب بين الناقل والمتسلم.

تعقيم أسطح البضائع ووسائل النقل.

تشجيع الدفع الإلكتروني.

فحص درجة الحرارة للموظفين والحضور وعدم السماح لمن لديه حرارة أعلى من 37.5 درجة بالدخول.

عدم حضور المناسبة لمن تظهر عليهم أعراض المرض.

في حال ظهور حالات الاشتباه بالمرض يجب عزل المشتبه بهم في منطقة مخصصة قريبة من المدخل حتى يتم نقلهم إلى المستشفى.

يجب وضع اللافتات والتعليمات حول استخدام الكمامات والتباعد الاجتماعى والقيود على السعة عند المدخل وفي مكان واضح.

توفير معقمات اليدين عند الدخول والخروج وبالقرب من المصاعد وعند دورات المياه.

تنظيم عملية الدخول والخروج من خلال وضع علامات منعاً للاحتكاك والتدفق.

تحديد عدد الحضور حسب سعة المكان.

يفضل تسجيل جميع الحضور عند الدخول ومنع الدعوة العامة.

يفضل تجنب التجهيزات الغذائية المشتركة مثل البوفيهات والأكل بالأواني المشتركة.

تعقيم المكان بشكل دوري خلال اليوم.