الكويت تعلن إلغاء منع التجول فى جميع المناطق اعتبارا من 30 أغسطس

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الكويت، إلغاء منع التجول في جميع المناطق اعتبارا من 30 أغسطس، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل. كان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن اليوم الخميس، شفاء 871 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 70 ألفا و642 حالة.

وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات ال871 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الأربعاء، شفاء 528 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى يوم أمس إلى 69 ألفا و771 متعافيا.