رسميًا.. قطر تتقدم بطلب استضافة كأس آسيا 2027

إسطنبول / مثنى الأحمد / الخليج 365

تقدم الاتحاد القطري لكرة القدم، الخميس، رسميًا بملف استضافة كأس آسيا 2027، وذلك بعد إعلان الاتحاد الآسيوي بدء استقبال الطلبات المتعلقة باستضافة البطولة.

وجاء في بيان نشره الاتحاد القطري عبر موقعه: "قام الاتحاد القطري لكرة القدم بإرسال ملف متكامل لاستضافة كأس آسيا 2027".

Advertisements

وأضاف أن الملف "يتضمن جميع متطلبات شروط الاستضافة مدعمًا بالبطولات الكروية التي استضافتها دولة قطر، على المستوى القاري والعالمي خلال السنوات الماضية، وما يتم التحضير له من استضافات رياضية أخرى في المستقبل القريب".

وتابع: "نؤكد بأن ملفنا بإذن الله سيلقي إعجاب الكثيرين من الاتحادات الشقيقة والصديقة في القارة الآسيوية، بناءً على رصيدنا التنظيمي المتميز في مجال تنظيم البطولات والأحداث العالمية الكبرى".

وتستعد قطر خلال الأعوام المقبلة لاستضافة العديد من البطولات القارية والعالمية، أهمها نهائيات كأس العالم للرجال 2022، الذي ينطلق في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام ذاته.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.