مقاتلات إسرائيلية تقصف موقعا لـ"حماس" في قطاع غزة

فلسطين / محمد ماجد، هاني الشاعر، سعيد عموري / الخليج 365

قصفت مقاتلات إسرائيلية، مساء الخميس، موقعا يتبع لحركة "حماس" في قطاع غزة.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن مقاتلات الاحتلال استهدفت موقعا يتبع "كتائب الشهيد عز الدين القسام"، الذراع المسلح لـ"حماس"، في مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

ولم يصدر عن وزارة الصحة الفلسطينية حتى الساعة 20:00 ت.غ، أي إعلان بشأن وقوع ضحايا جراء القصف الإسرائيلي من عدمه.

كما لم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلي حول القصف حتى التوقيت ذاته.

لكن القصف يأتي متزامنا مع إعلان جيش الاحتلال رصده إطلاق قذيفتين من القطاع سقطتا في منطقة السياج الأمني بين إسرائيل وغزة.

وقال الجيش في بيان: "قبل قليل أطلقت قذيفتان صاروخيتان من قطاع غزة وسقطتا في منطقة السياج الأمني".

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وأشار إلى أنه "يفحص ما إذا كانت القذيفتان اجتازتا إلى داخل الأراضي الإسرائيلية من عدمه".

وتسود أجواء قطاع غزة حالة من التوتر الأمني والميداني، في استمرار إطلاق البالونات الحارقة من القطاع، ورد الجيش الإسرائيلي بقصف أهداف داخله.

وادعت قناة "13" الإسرائيلية الخاصة، أن 42 حريقا نشب في منطقة غلاف غزة جنوبي إسرائيل، الخميس، بسبب البالونات الحارقة التي تطلق من القطاع.

والثلاثاء، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حركة "حماس" بتصعيد إسرائيل هجماتها على القطاع، ردا على إطلاق البالونات.

ويقول مطلقو البالونات الحارقة، إنهم يهدفون إلى إجبار إسرائيل على تخفيف الحصار عن القطاع المفروض منذ عام 2007، والذي تسبب في تردي الأوضاع المعيشية للسكان.

وأغلقت إسرائيل مؤخرا معبر كرم أبو سالم، المنفذ التجاري الوحيد مع قطاع غزة، وحظرت نقل الوقود للقطاع، والصيد في بحر غزة تماما.

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