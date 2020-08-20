إعلام عبري: إطلاق 3 صواريخ من غزة تجاه إسرائيل

القدس / سعيد عموري / الخليج 365

أفادت وسائل إعلام عبرية، بإطلاق ثلاثة صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، الخميس، لكنها سقطت في القطاع.

وذكرت قناة "12" التلفزيونية وصحيفة "يديعوت أحرنوت" (خاصتان)، أن "3 قذائف صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، لكن يبدو أن عمليات الإطلاق فشلت وسقطت جميعها في القطاع، ولم تتجاوز الخط الحدودي بين إسرائيل وغزة".

ولم يصدر بيان رسمي عن الجيش الإسرائيلي بشأن إطلاق الصواريخ الثلاثة، كما لم يصدر تعقيب فوري من أي جهة فلسطينية في غزة على ما ذكره الإعلام العبري.

وتسود أجواء قطاع غزة حالة من التوتر الأمني والميداني، في ظل استمرار قصف الجيش الإسرائيلي أهدافا داخل القطاع، وإطلاق البالونات الحارقة من داخله تجاه المستوطنات في غلاف غزة.

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وفي السياق، زعمت قناة "13" العبرية (خاصة)، أن 42 حريقا نشب في منطقة غلاف قطاع غزة، جنوبي إسرائيل، بسبب البالونات الحارقة التي تطلق من القطاع.

والثلاثاء، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بتصعيد إسرائيل هجماتها على القطاع، ردا على إطلاق البالونات.

ويقول مطلقو البالونات الحارقة، إنهم يهدفون إلى إجبار إسرائيل على تخفيف الحصار المفروض على القطاع منذ عام 2007، والذي تسبب في تردي الأوضاع المعيشية للسكان.

وأغلقت إسرائيل مؤخرا معبر كرم أبو سالم، المنفذ التجاري الوحيد مع قطاع غزة، وحظرت نقل الوقود للقطاع، والصيد في بحر غزة تماما.

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