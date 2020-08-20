التحالف يعلن تدمير طائرة حوثية مفخخة أطلقت باتجاه السعودية

اليمن / الخليج 365

أعلن التحالف العربي، مساء الخميس، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة الحوثي من اليمن باتجاه الأراضي السعودية.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم التحالف تركي المالكي، نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأوضح المالكي أن "قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء الخميس من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها المليشيا الحوثيه الإرهابية من العاصمة صنعاء باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية للسعودية".

ولم يتطرق المالكي إلى تفاصيل أخرى، فيما لم يصدر تعقيب من قبل الحوثيين حول الأمر حتى الساعة 17:50 (ت.غ).

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وبشكل متكرر يطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، خلفت بعضها خسائر بشرية ومادية.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.

ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة، حيث بات 80 بالمئة من اليمنيين بحاجة لمساعدات، فيما يعاني البلد من تدهور حاد في القطاع الصحي ما أدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.