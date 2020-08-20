تونس.. مكتب المشيشي ينفى صحة تسريبات حول تشكيلة الحكومة

تونس / يسرى ونّاس / الخليج 365



نفى المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي، الخميس، صحة التشكيلة الحكومية المسربة التي نشرت على منصات التواصل الاجتماعي.



وقال المكتب في بيان إن تلك التسريبات "لا يُعتد بها، وأن مكتب إعلام المشيشي لم يصدر عنه، أو عن أي طرف أية معطيات بهذا الخصوص (التشكيل الحكومي)".



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قائمة تضم التشكيلة "المحتملة" لحكومة المشيشي.



وأكد البيان أن "الإعلان عن هيكلية وتركيبة الحكومة المقبلة، سيتم من قبل رئيس الحكومة المكلف نفسه، في إطار الالتزام المطلق بالصيغ والآجال الدستورية"، من دون تحديد موعد لذلك.



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وفي 25 يوليو/تموز الماضي، كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، المشيشي بتشكيل الحكومة الجديدة خلال شهر واحد، بدأ يوم 26 من الشهر ذاته.



ويعرف المشيشي، بأنه شخصية مستقلة، وبعدم انتمائه إلى أي حزب أو قوى سياسية، كما أنه لم يُرشح من قبل أي قوى سياسية ضمن الترشيحات التي طلبها سعيد للمنصب.



وعاشت تونس مؤخرا، أزمة سياسية حادة، نتيجة تصاعد الخلافات بين الفرقاء السياسيين، وشبهات تضارب مصالح أجبرت رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ على الاستقالة.



وتم تعيين المشيشي، وزيرا للداخلية بحكومة الفخفاخ، في فبراير/شباط الماضي.

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