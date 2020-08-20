الأهلي يهزم الهلال بهدفين

تلقى فريق الهلال خسارة على يد الأهلي بنتيجة هدفين لهدف، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 26 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل عمر السومة هدف التقدم لفريق الأهلي في وقت مبكر بعد مرور 5 دقائق فقط، قبل أن يدرك علي البليهي هدف التعادل للهلال في الدقيقة 62.

وعاد الأهلي ليتقدم مجددا في الدقيقة 74 بعدما سجل عبد الفتاح عسيري هدفا، بعدما كانت العارضة قد حرمته من التسجيل في الشوط الأول.

ويعد هذا هو الفوز الأول لفريق الأهلي على الهلال في اخر 6 مباريات بدوري المحترفين.

وبتلك النتيجة وصل فريق الأهلي إلى 46 نقطة بالمركز الثالث بجدول ترتيب الدورين بينما ظل الهلال في الصدارة رغم خسارته برصيد 60 نقطة.