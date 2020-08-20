«فيصل التخصصي» يحذر الآباء والأمهات: تعاملوا مع أفكار الأبناء السلبية بجدية

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وجه مستشفى الملك فيصل التخصصي اليوم الخميس تحذيراً للآباء والأمهات بشأن بعض الأفكار السلبية التي التي قد يعبر عنها الأبناء.
ونصحت المستشفى بعدم التهاون أو تجاهل أي فكرة سلبية (انتحارية) يعبر عنها المراهق، مؤكداً أن العديد ممن أقدموا على الانتحار قد ذكروا ذلك في حديثهم مع الآخرين.
وأكد المستشفى خلال رسائل توعوية ضمن الحملة الوطنية لتعزيز صحة المراهقين، على ضرورة التدخل في هذه الحالة، وتقديم المساعدة لهم للحصول على العلاج، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.
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