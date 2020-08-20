شكرا لقرائتكم خبر عن «الحياة الفطرية» تكشف حقيقة رصد نمر أسود في الباحة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، حقيقة ما يتم تداوله بشأن رصد نمر أسود في سد وادي ضرك بمحافظة المندق في منطقة الباحة.
وقالت الهيئة في سلسلة تغريدات عبر حسابها في “تويتر” إنه “إشارة إلى الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي حول رصد مواطن لنمر أسود في سد وادي ضرك بمحافظة المندق بمنطقة الباحة فقد أجرى فجر اليوم فريق مسح ميداني من الهيئة السعودية للحياة الفطرية مسحاً للموقع المشار إليه.
وأضافت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، أن نتائج المسح للأثر والتحقق من العلامات في الموقع والتحليل للتفاصيل الواردة في اللقطات أكدت أن المقطع المتداول لقط مستأنس أسود اللون وليس لنمر أسود، وأن اللبس وقع بسبب عدم وضوح المقطع وتقريب الصورة على الحيوان بشكل بدا فيه أكبر كثيراً من الواقع .
كانت هذه تفاصيل خبر «الحياة الفطرية» تكشف حقيقة رصد نمر أسود في الباحة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.