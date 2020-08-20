شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام.. حريق في مستودعات وورش بـ «صناعية الخضرية» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، مساء اليوم الخميس، حريق نشب في مستودعات وورش (بصناعية الخضرية) ولا تزال عمليات التبريد قائمة بالموقع.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أنه لم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفيات ولله الحمد، فيما لاتزال اجراءات التحقيق قائمة لمعرفة أسباب الحادث.