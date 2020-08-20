شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية العراق: سنوقع مع واشنطن مذكرات تعاون فى عدة مجالات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فؤاد حسين، وزير خارجية العراق، إننا سنوقع مع واشنطن مذكرات تعاون في عدة مجالات. وأضاف خلال كلمة له بشأن نتائج زيارة رئيس الوزراء العراقى، مصطفى الكاظمى لواشنطن،: "نسعى للتعامل مع دول الجوار دون تدخل في شؤوننا الداخلية"، مردفاً: "نحن في خندق واحد مع واشنطن لمحاربة داعش".
كان رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، قال إن التدخل التركى فى بلاده غير مقبول، داعيًا الولايات المتحدة والمجتمع الدولى لدعم العراق فى مواجهة تلك الأزمة.
وفى مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى البيت الأبيض، شدد الكاظمى على أن بلاده لن تقبل أن تكون قاعدة يشن من خلالها الآخرين هجمات على دول الجوار العراقي.
وشدد الكاظمى على أهمية العلاقات بين واشنطن وبغداد، مؤكدًا أنه وقع على هامش زيارته للولايات المتحدة العديد من الاتفاقيات الاقتصادية بمقدمتها اتفاقيات خاصة بمجال النفط والغاز.
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