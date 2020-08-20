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بوجدانوف والحريرى يبحثان الوضع الراهن فى لبنان عقب انفجار بيروت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف، اليوم الخميس، خلال محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء السابق ورئيس حزب المستقبل سعد الحريري، الوضع الراهن فى الشرق الأوسط فى أعقاب انفجار بيروت.

وذكرت الخارجية الروسية، فى بيان لها أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: أن الجانبين بحثا خلال المحادثة عددا من القضايا المطروحة على الأجندة الروسية-اللبنانية، والتى تشمل مراعاة الوضع الاجتماعى والاقتصادى فى لبنان، والذى تأذم كثيرًا منذ وقوع انفجار مرفأ بيروت المدمر.

وأعرب الحريرى عن امتنانه العميق للمساعدة السريعة التى قدمتها روسيا فى سبيل التصدى لعواقب هذه الكارثة الكبيرة، التى ضربت العاصمة اللبنانية فى الـ4 من أغسطس الجاري، بحسب البيان.

ومن جانبه، أكد بوجدانوف للحريرى موقف روسيا الثابت والمؤيد للشعب اللبناني، مُشددًا على دعم بلاده لسيادة ووحدة واستقلال لبنان.

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