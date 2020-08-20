شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى: إقامة منطقة منزوعة السلاح فى سرت اقتراح غير واقعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مدير إدارة التوجيه المعنوى فى الجيش الوطنى الليبى خالد المحجوب، إن إقامة منطقة منزوعة السلاح فى سرت اقتراح غير واقعى، وذلك فى تصريحات لفضائية "سكاى نيوز عربية".

وأضاف المحجوب، أن تركيا تواصل إرسال مقاتلين من التنظيمات الإرهابية إلى طرابلس بدعم قطرى، موضحًا أن الاتفاقيات المبرمة بين حكومة الوفاق وتركيا لاغية.

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وكان اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم قائد الجيش الوطنى الليبى قد عقد مؤتمرا صحفيا فى وقت سابق للحديث عن آخر المستجدات بشأن الأزمة الليبية، حيث أكد أن مدينة سرت الآن هى أكثر المناطق آمانًا.

وأضاف المتحدث باسم قائد الجيش الوطنى الليبى: نرفض تعيين إرهابى فى الحكومة الجديدة، موضحًا أن فتح منشآت البترول يعنى تصدير ما هو موجود بالخزانات، وليس إعادة تصدير نفط الحقول.