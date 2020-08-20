الأمم المتحدة تؤكد انعقاد اجتماع اللجنة الدستورية السورية الاثنين المقبل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الأمم المتحدة من مقرها فى جنيف اليوم الخميس أن اجتماعات اللجنة الدستورية السورية ستنعقد بمقر المنظمة الدولية فى جنيف يوم الاثنين المقبل تحت رعاية مبعوث الامين العام الخاص لسوريا جير بيدرسن، وأشار بيان صادر عن المنظمة إلى أن اللجنة الدستورية المصغرة ستكون برئيسيها احمد كزبرى المرشح من قبل الحكومة السورية وهادى البحرة المرشح من قبل هيئة المفاوضات السورية وستبحث خلال الاجتماعات مايتعلق بالاختصاصات والقواعد الاجرائية الأساسية للجنة الدستورية، إضافة إلى مناقشة الأسس والمبادئ الوطنية .

جدير بالذكر أن آخر اجتماع للجنة الدستورية السورية كان قد انعقد فى جنيف قبل تسعة اشهر.. وبينما أبلغ المبعوث الخاص جير بيدرسن مجلس الأمن فى مارس أنه تم التوصل إلى اتفاق لعقد اجتماع ثالث، إلا أن وباء كورونا منع الانعقاد لتؤجل الاجتماعات حتى هذا الموعد .

وأعلنت الأمم المتحدة أن المبعوث الأممى الخاص جير بيدرسن سيعقد غدا الجمعة فى جنيف مؤتمرا صحفيا للحديث عن كيفية سير الاجتماعات، كما طلبت من الصحفيين المعتمدين بمقر الامم المتحدة فى جنيف مراعاة كافة الاجراءات الاحترازية الصحية كما قررتها المنظمة ، وذلك أثناء تواجدهم بالمقر لتغطية الاجتماعات بما فى ذلك التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات، كما أكدت أن الوصول إلى ممثلى الوفود المشاركة فى الاجتماعات سيكون فى أضيق الحدود وذلك ضمن الحرص على صحة الجميع من فيروس كورونا .