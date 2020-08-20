شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعلن المشاركة في العديد من مشاريع التنقيب عن النفط في العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: نشارك في العديد من مشاريع التنقيب عن النفط في العراق، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال في مؤتمر من البيت الأبيض، إنه قرر إعادة العقوبات الأمريكية على إيران، وأكد أنه طلب من وزير خارجيته إخطار الأمم المتحدة أن الإدارة الأمريكية قررت إعادة تفعيل العقوبات التي تم إيقافها مؤقتا على النظام الإيراني. وأضاف أنه منذ عامين استطاع النجاة بالولايات المتحدة من اتفاق نووي "فاشل" على حد وصفه بين إدارة أوباما وإيران.

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وأضاف ترامب، أن إيران لم تعد تمتلك من الأموال والمصادر ما يكفى لتمويل الأنظمة الإرهابية وخاصة تنظيم القاعدة، وتابع أنه إذا فاز بولاية ثانية فستبادر إيران بطلب التوصل إلى اتفاق وأكد ترامب أنه لن يسمح أن تمتلك إيران سلاح نووي.

وذكر الرئيس الأمريكي دوره فى اتفاق الإمارات وإسرائيل، مشيرا إلى أنه ما هو إلا خطوة على طريق السلام فى الشرق الأوسط، مؤكدا انضمام العديد من الدول العربية قريبا.