شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش عن قرار الإمارات حول العلاقات الاعتيادية مع إسرائيل: تأييد كبير من المجتمع الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن خلال لقائه بمجلس الأطلسى فرصة لشرح سياسة الإمارات الإقليمية وقرارها الأخير حول العلاقات الاعتيادية مع إسرائيل، موضحا أن هناك تأييد كبير من المجتمع الدولى لهذه الخطوة.

وكتب أنور قرقاش، عبر حسابه بموقع تويتر:" فى لقائى بمجلس الأطلسى بواشنطن فرصة لشرح سياسة الإمارات الإقليمية وقرارها الأخير حول العلاقات الاعتيادية مع إسرائيل، تأييد كبير من المجتمع الدولى لهذه الخطوة ونظرة إيجابية تجاه الحلول المبتكرة والجريئة تجاه أزمات المنطقة".



أنور قرقاش عبر تويتر

من جانب آخر، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية فى الإمارات أنور قرقاش اليوم الخميس، إن دولة الإمارات قدمت طلبات للحصول على طائرات إف-35 وإن اتفاقها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل يجب أن يزيل "أى عقبة" أمام مضى الولايات المتحدة فى بيعها هذه المقاتلات.

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وقال قرقاش فى مقابلة عبر الإنترنت مع مؤسسة (المجلس الأطلسى) البحثية إن فكرة حالة الحرب أو الحرب مع إسرائيل لم تعد قائمة.

وكانت قد نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن دبلوماسي إماراتي رفيع المستوى، أنه سيتم توقيع اتفاق السلام بين أبو ظبي وتل أبيب في أكتوبر المقبل، وسيتم فتح سفارات بعد فترة من تطبيع العلاقات الاقتصادية ومجالات أخرى.

وقال الدبلوماسى الذى لم تكشف الصحيفة عن هويته: "هدفنا أن نعمل مع فريق التفاوض الإسرائيلى من أجل إعداد اتفاقية العلاقات بسرعة ونعتقد أنه بإمكاننا أن نقدم تلك الاتفاقية لقيادتنا للتوقيع عليها".

وأشار المسؤول إلى أن الاتفاق يشمل إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، بما فيها تبادل سفراء، مضيفا أن "هناك رؤية لتطوير التعاون الاقتصادي والتكنولوجي والسياحي والطبي وفي مجالات أخرى"، وأنه بعد فترة قصيرة سيتم افتتاح السفارات.