شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا انفجار بيروت لـ 182 وشكوى من عدم كفاية المساعدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مستشار وزير الصحة العامة في لبنان، رضا الموسوي، ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 182 ضحية، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6000 جريح.

وأضاف الموسوي - وفقًا لما نشرته الإمارات 24- أن المساعدات الطبية التي وصلت إلى لبنان بعد الانفجار غير كافية.

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وقال الموسوي إن "المساعدات الطبية التي وصلت إلى لبنان بعد الانفجار غير كافية، وتحتاج وزارة الصحة العامة للمزيد من المساعدات، بسبب حجم الانفجار الهائل، وبسبب تضرر العديد من المستشفيات في العاصمة وتوقف 4 منها عن العمل نهائياً".

وتواصل وحدات الجيش اللبناني عمليات البحث عن المفقودين جراء الانفجار، بمشاركة فرق الإنقاذ العالمية في منطقة المرفأ.

كما تواصل الجمعيات الأهلية وعدد من الشبان من كافة المناطق اللبنانية تنظيم مبادرات فردية لمساعدة المتضررين.