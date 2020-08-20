شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تدين اغتيالات الناشطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق اغتيالات الناشطين، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها. ويشهد العراق سلسلة من عمليات الاغتيال ضد نشطاء عراقيين، في الوقت الذى أقال رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمى، قائد شرطة البصرة ومدراء أمن على خلفية الاغتيالات الأخيرة، وفى هذا السياق ذكر موقع روسيا اليوم، أن ناشطة فى الاحتجاجات العراقية اغتليت بمحافظة البصرة جنوب العراق، حيث أن مسلحين مجهولين اغتالوا الناشطة ريهام يعقوب، بعدما اعترضوا سيارتها فى حى الرضا بمحافظة البصرة.

وريهام يعقوب هى إحدى الناشطات فى الاحتجاجات العراقية، ونظمت فعاليات نسوية رياضية، كما تدير مركزا رياضيا فى المحافظة، كما ذكرت تقارير إعلامية أن مسلحون مجهولون قاموا بمحاولة اغتيال الناشط زيدون عماد في بغداد، مشيرة إلى أن المحاولة باءت بالفشل.