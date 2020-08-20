شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية المغرب تؤكد تقوية التعاون مع بكين بشأن التجارب السريرية للقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية المغربى أن اتفاق التعاون بين الرباط وبكين بشأن التجارب السريرية الخاصة بلقاح كورونا يقوى العلاقات والتعاون بين البلدين.

أعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس الأربعاء، عن تسجيل 1510 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى 46.313 حالة فى المغرب منذ الإعلان عن أول حالة فى 2 مارس الماضي.

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ذكر بيان وزارة الصحة المغربية، أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، بلغ 1624256 منذ بداية انتشار الفيروس فى المغرب، موضحًا أنه تم تسجيل 29 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 743 حالة.

كما تم تسجيل 574 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافى إلى 31576 حالة.